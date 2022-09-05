وجهات نظر مختلفة حول استخدام العائلة الإمبراطورية اليابانية لوسائل التواصل الاجتماعي

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طوكيو- (جيجي برس) - يُظهر الخبراء وجهات نظر مختلفة حول الاستخدام المقترح الخاص باستخدام العائلة الإمبراطورية اليابانيى لوسائل التواصل الاجتماعي.

يعتقد بعض الخبراء أنه من المتوقع أن يؤدي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز قدرة العائلة الإمبراطورية على نشر المعلومات، بينما يعرب آخرون عن مخاوفهم من تعرض العائلة لانتقادات بسبب منشوراتها.

قال ناؤتاكا كيميزؤكا، أستاذ التاريخ السياسي والدبلوماسي البريطاني في جامعة كانتو جاكوين في يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا، وهو من المدافعين منذ فترة طويلة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العائلة الإمبراطورية، إنها العائلة المالكة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لم تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بعد.

قال كيميزؤكا إن وكالة البلاط الإمبراطوري ركزت فقط على صفحتها على الويب وأهملت الكشف عن المعلومات بنشاط. ”لقد فجاء القرار متأخرًا جدا، لكن من الجيد أن تبدأ العائلة الإمبراطورية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

بدأت العائلة المالكة البريطانية في تكثيف نشاط العلاقات العامة مع تضاؤل ​​الدعم العام لها بعد وفاة الأميرة ديانا في أعقاب حادث سيارة في عام 1997، وفقًا لما ذكرته كيميزؤكا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)