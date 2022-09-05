رئيس وزراء اليابان يتعهد باتخاذ تدابير لمكافحة ارتفاع الأسعار ومساعدة المستهلكين

أخبار اليابان

نيغاتا -(جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الأحد أن حكومته ستتبنى إجراءات إضافية لمكافحة ارتفاع الأسعار يوم الجمعة.

وقال كيشيدا للصحفيين خلال رحلة إلى مدينة نيغاتا بوسط اليابان ”سنواصل العمل على إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار النفط الذي ينعكس على أسعار الوقود وتثبيت أسعار الكهرباء والغاز“.

تخطط الحكومة لمواصلة دعم مصافي التكرير بهدف خفض أسعار التجزئة للبنزين حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي في نهاية هذا الشهر.

وقال توشيميتسو موتيغي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا في التلفزيون ”سيتم الحفاظ على إطار العمل“، في إشارة إلى برنامج الدعم.

وقال كيشيدا إن الحكومة ستبقي أسعار القمح المستورد المباع للمطاحن في اليابان دون تغيير بعد سبتمبر/ أيلول. وقال ”سنعمل على احتواء ارتفاع أسعار المعكرونة والخبز“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)