أزمة الغاز.. تدابير يابانية لتوفير الغاز الطبيعي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أصدرت وزارة الاقتصاد اليابانية يوم الاثنين مسودة إجراءات تهدف إلى تشجيع الأسر والشركات على توفير غاز المدينة إذا واجهت البلاد نقصًا في الغاز الطبيعي المسال، وهو مادة خام لغاز المدينة.

وتدعو المسودة إلى السماح للحكومة بإصدار أوامر لمستخدمي الشركات الكبيرة للحد من استخدام غاز المدينة كوسيلة أخيرة لموازنة العرض والطلب عندما يظل العرض شحيحًا على الرغم من جهود توفير الغاز من قبل الأسر والشركات.

تهدف الوزارة إلى تقديم تشريع لمراجعة قانون أعمال الغاز إلى البرلمان الياباني في الخريف لإدخال نظام توفير الغاز.

تعتمد اليابان على الواردات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، حيث تشتري حوالي 9٪ من وارداتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا. قال مسؤولون بالوزارة إن الاستعدادات لاضطرابات محتملة في واردات الغاز الطبيعي المسال ضرورية من حيث العرض والطلب.

حاليًا، يُسمح للسلطات اليابانية أن تأمر مستخدمي الشركات الكبيرة بتقليل استخدام الكهرباء وفرض غرامات على أولئك الذين لا يتبعون الأمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)