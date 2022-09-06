اليابان تفكر في إعادة فتح سفارتها في أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أنهى السفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا يوم الأحد أول زيارة له إلى كييف منذ نقل مهام السفارة اليابانية إلى مكتب مؤقت في لفيف غرب أوكرانيا في مارس/ آذار، حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية يوم الاثنين.

ستتلقى الحكومة اليابانية تقريرًا من ماتسودا حول الوضع المحلي في العاصمة الأوكرانية وتدرس متى يمكنها إعادة فتح سفارتها هناك.

وخلال إقامته في 22 أغسطس/ آب، التقى السفير مع كبار مسؤولي الحكومة الأوكرانية بمن فيهم رئيس الوزراء دينيس شميهال وأجرى محادثات حول دعم اليابان لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وعبر الجانب الأوكراني عن أمله في إعادة فتح السفارة اليابانية، بحسب وزارة الخارجية.

اليابان هي العضو الوحيد في مجموعة السبعة الذي لا يزال يعلق عمل السفارة في كييف، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء روسيا غزو أوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)