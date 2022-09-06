عصر السايبورغ.. باحثون يابانيون يحولون حشرات إلى كائنات ”سايبورغ“ للبحث والإنقاذ في حالات الكوارث!

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طوكيو - (جيجي برس) - قال فريق بحثي بقيادة يابانية يوم الإثنين إنه ابتكر ”حشرة سايبورغ“ يتم التحكم فيها عن بعد عن طريق تزويد حشرة حية بأجهزة إلكترونية صغيرة وخلية شمسية فائقة النحافة.

يمكن استخدام حشرات سايبورغ هذه في العمليات الطويلة بما في ذلك أنشطة البحث والإنقاذ أثناء الكوارث والمسوحات للمناطق الخطرة.

يجري البحث لمعرفة حشرات سايبورغ التي يمكن أن تعمل في المناطق التي لا يستطيع الناس دخولها. يواجه المطورون التحدي المتمثل في تقليل أحجام الأجهزة، بما في ذلك الخلايا الشمسية ذات الإخراج الكافي، وتركيبها دون الإضرار بالوظائف الحركية للحشرة.

ابتكر كينجيرو فوكودا، الباحث في أبحاث علوم طبيعية في اليابان وزملاؤه نموذجًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد لصرصور مدغشقر كبير يبلغ طوله من 6 إلى 7 سنتيمترات. تم استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء مادة ناعمة تلائم الجزء الخلفي المنحني للروبوت لتركيب جهاز التحكم والبطارية القابلة لإعادة الشحن.

علاوة على ذلك، من خلال تحليل البطن بالتفصيل، ابتكروا طريقة لربط الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة عالية الكفاءة بسمك 4/1000 مم بحيث لا يتم إعاقة الحركة.

وتأمل المجموعة البحثية في المستقبل، أنه من خلال الجمع بين الكاميرات وأجهزة الاستشعار الصغيرة ، سيكون من الممكن البحث في الأنقاض التي يصعب على البشر دخولها، والقيام بأنشطة في مواقع الكوارث حيث تتولد غازات ضارة.

يقول فوكودا: ”سنواصل إجراء المزيد من التحسينات لإنشاء حشرة سايبورغ يمكن استخدامها في مواقع الكوارث“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)