【فيديو】باحثون يابانيون يبتكرون حشرة ”سايبورغ“ متحكم فيها عن بعد!

أخبار اليابان

أعلن فريق بحثي يضم معهد الأبحاث الفيزيائية والكيميائية وجامعة واسيدا يوم 5 سبتمبر/ أيلول أنه طور ”حشرة سايبورغ“ يمكن التحكم فيها لاسلكيًا عن طريق تركيب أجهزة إلكترونية خفيفة الوزن وصغيرة وخلايا شمسية رقيقة الأغشية قابلة لإعادة الشحن على ظهر الحشرات الحية، كي توفر الشحن المطلوب للبطاريات الموجودة في حقائب ظهر مجهزة خصيصاً لها. بعد شحن البطارية بأشعة شمس صناعية طوال 30 دقيقة، نجح الباحثون في حمل الصراصير على أن تستدير يميناً ويساراً عبر جهاز التحكم عن بعد. ومن المتوقع أن يتم استخدام السايبورغ في الأنشطة الخطرة مثل الإغاثة في حالات الكوارث وعمليات التحقق والفحص للمناطق الخطرة. تم توفير جزء من الفيديو بواسطة معهد ريكين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)