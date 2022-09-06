اليابان تخطط لإنفاق نحو 11.8 مليون دولار على جنازة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تتوقع إنفاق ما مجموعه حوالي 1.66 مليار ين أو نحو 11.8 مليون دولار في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة آبي الذي اغتيل في حادث إطلاق نار عليه أثناء إلقائه خطابا في حملة انتخابية في يوليو/تموز في مدينة نارا، في 27 سبتمبر/ أيلول. وستتحمل الحكومة النفقات بشكل كامل.

وتشمل التكاليف الإجمالية حوالي 800 مليون ين في النفقات الأمنية، وحوالي 600 مليون ين للترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية وحوالي 10 ملايين ين لتأجير المركبات لحراس الشرف بقوات الدفاع الذاتي.

كانت الحكومة قد قررت بالفعل إنفاق حوالي 250 مليون ين لاستئجار قاعة وإقامة مراسم الجنازة. يتم تضمين هذه النفقات أيضًا في إجمالي التكاليف.

كشف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو عن التكاليف الإجمالية التقريبية لجنازة الدولة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم. وسبق أن أوضحت الحكومة أنها ستعلن التكاليف الإجمالية بعد الجنازة.

في الجنازة، سيلقي رئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي خطابًا تذكاريًا كممثل لأصدقاء آبي، وفقًا للحكومة. شغل سوغا منصب أمين مجلس الوزراء خلال فترة آبي الثانية كرئيس للوزراء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)