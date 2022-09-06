روسيا تلغي من جانب واحد برنامج الزيارة بدون تأشيرة مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أصدرت الحكومة الروسية يوم الاثنين قرارًا بإلغاء اتفاقيات موسكو مع اليابان من جانب واحد بشأن برنامج يسمح بزيارات متبادلة بدون تأشيرة من قبل المقيمين اليابانيين السابقين لأربع جزر تسيطر عليها روسيا.

يبدو أن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحاول زعزعة اليابان بشكل أكبر حيث فرضت البلاد بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. صنفت موسكو اليابان كدولة غير ودية. ويبدو أن التحرك الروسي جاء كانتقام على العقوبات اليابانية ضد روسيا.

ربما تم اتخاذ القرار بالتزامن مع رحلة بوتين المستمرة إلى الشرق الأقصى. تجري روسيا الآن مناورات عسكرية واسعة النطاق في مواقع تشمل الجزر المتنازع عليها، مما يبقي على ما يبدو اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى تحت المراقبة. ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى يوم الأربعاء.

تم نشر قرار الحكومة الروسية بإلغاء الاتفاقات على بوابتها الرسمية للمعلومات القانونية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس. أفادت وكالة ”تاس“ أن روسيا أنهت اتفاق 1991 بين وزيري خارجية الاتحاد السوفيتي واليابان بشأن إجراءات الرحلات المشتركة واتفاقية 1999 بين الحكومتين الروسية واليابانية بشأن الزيارات.

ولم تشر موسكو إلى الكيفية التي ستتم بها معالجة مسألة زيارة المقابر العائلية في الجزر المتنازع عليها من قبل سكان يابانيين سابقين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)