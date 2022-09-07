اليابان تحقق في مزاعم بالاعتداء الجنسي داخل قوات الذاتي اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا يوم الثلاثاء إنه أمر بإجراء تحقيق خاص يغطي قوات الدفاع الذاتي بأكملها ردًا على مزاعم بالاعتداء الجنسي.

سيتم إجراء تفتيش خاص بعد أن سعت رينا غونوي العضوة السابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية البالغة من العمر 22 عامًا ، إلى إعادة تحقيق طرف ثالث في الاعتداء الجنسي المزعوم الذي ارتكبه زملائها في العام الماضي.

وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي ”التحرش انتهاك لحقوق الانسان الاساسية ويجب ألا يحدث“.

هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تجري فيها الوزارة تفتيشًا دفاعيًا خاصًا، حيث يقوم مكتب المفتش العام للامتثال القانوني بالتحقيق في سوء التصرف بشكل مستقل.

تم إجراء آخر تفتيش من هذا القبيل على خلفية فضيحة تستر تتعلق بالتقارير اليومية عن أنشطة قوات الدفاع الذاتى البرية فى جنوب السودان، حيث تم إرسالهم للانضمام إلى بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)