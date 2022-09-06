القوات اليابانية تتدرب على عمليات إجلاء المواطنين

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هوكايدو - (جيجي برس) - أجرت وزارة الدفاع اليابانية تدريبًا يوم الثلاثاء لنقل الأشخاص استعدادًا لإجلاء محتمل للمواطنين اليابانيين في الخارج باستخدام طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية في المستقبل.

تضمنت التدريبات التي أُجريت جزئيًا في قاعدة ياكومو الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في بلدة ياكومو في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، الدروس المستفادة من مهمة قوات الدفاع الذاتي اليابانية لإجلاء الأشخاص في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة العام الماضي، مثل العمل مع وزارة الخارجية لحراسة الخاضعين للحماية والتحقق من هوياتهم.

في أغسطس/ آب 2021، قامت وزارة الدفاع بإجلاء مواطن ياباني و 14 آخرين من العاصمة الأفغانية كابول باستخدام طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية، بعد الارتباك الناجم عن انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد. لكن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب مشاكل مثل عدم كفاية جمع المعلومات والتأخير في اتخاذ قرار بشأن إرسال الطائرات.

استند التدريب إلى سيناريو حدوث انتفاضة مسلحة في بلد افتراضي وأن المغتربين اليابانيين بحاجة إلى الإجلاء.

تم إجراؤه في شكل محاكاة بناءً على التطور الفعلي للأحداث ويتضمن تعاونًا بين وزارة الدفاع وقواعد متعددة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)