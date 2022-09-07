اليابان تسعى إلى تقديم معونة مالية بقيمة 50000 ين للأسر ذات الدخل المنخفض

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية تدرس تقديم إعانات بقيمة 50 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تدرج الحكومة الفوائد في حزمة من الإجراءات الإضافية التي تخطط لاتخاذها يوم الجمعة لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تشمل الحزمة أيضا تمديد الدعم المقدم لمصافي التكرير للحد من ارتفاع أسعار البنزين، والتي من المقرر حاليا أن تنتهي في نهاية هذا الشهر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل الإجراءات الإضافية زيادة المنح المحلية التي تهدف إلى دعم الفقراء والحفاظ على أسعار القمح المستورد المباع للمطاحن دون تغيير بعد سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)