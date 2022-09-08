اليابان: مدير حضانة يعتذر ويقدم استقالته بعد وفاة طفلة تركت في الحافلة

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شيزوؤكا - (جيجي برس) - قدم مدير حضانة في وسط اليابان اعتذارًا بعد وفاة طفلة في الحضانة بسبب ضربة حر في وقت سابق من هذا الأسبوع نتيجة تركها في حافلة المدرسة لمدة خمس ساعات تقريبًا.

وصرح تاتسويوشي ماسودا، 73 عاما، الذي يرأس روضة أطفال كاواساكي في مدينة ماكينوهارا بمحافظة شيزوؤكا ، في مؤتمر صحفي عقد في المدرسة يوم الأربعاء ”أقدم اعتذاري الخالص للطفاة وعائلتها“، وقال إنه سيستقيل بعد وقت قصير من اختيار خليفته.

وفقا لقسم شرطة محافظة شيزوؤكا، وصلت الحافلة التي تقل الفتاة، تشاينا كاواموتو، 3 سنوات، وخمسة أطفال آخرين إلى روضة أطفال كاواساكي في حوالي الساعة 8:50 صباح يوم الاثنين (11:50 مساء الأحد بتوقيت غرينتش). وجد أحد العاملين الفتاة فاقدة للوعي في الحافلة حوالي الساعة 2:10 مساءً. تم التأكد من وفاتها بعد إرسالها إلى المستشفى. وجد تشريح الجثة أنها ماتت بضربة حر.

وكان مدير الحضانة البالغ من العمر 73 عاما يقود الحافلة بعدما طلب السائق المعهود عطلة على نحو مفاجئ. وكان إلى جانب المدير في الحافلة 6 أطفال من بينهم الطفلة وموظفة غير نظامية في السبعينات من العمر.

قال ماسودا ”عندما نزلت (بعد إيقاف الحافلة)، تحققت من المنطقة المحيطة بالباب من مقعد السائق، لكنني لم أستطع رؤية الجزء الخلفي من الحافلة“.

وتقول الشرطة إنها تجري تحقيقا على خلفية الاشتباه في الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)