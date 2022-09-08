دراسة يابانية: تناول الخضار والفواكه تقلل خطر الموت المبكر

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طوكيو - (جيجي برس) - قال فريق من المركز الوطني للسرطان في اليابان إن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والألياف كانت لديهم مخاطر الموت المبكر أقل قليلاً من أولئك الذين لم يأكلوها كثيرًا.

تتبع الفريق ما يقرب من 95000 شخص في 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد لمدة 20 عامًا تقريبًا من عام 1990. تم مسح المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا في بداية المشروع، حول وجباتهم الغذائية وتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات بناءً على الكمية من الفواكه والخضروات المستهلكة.

مقارنة مع المجموعة التي أكلت أقل كمية من الفاكهة، كان لدى المجموعة ذات الاستهلاك الأعلى نسبة 8٪ لخطر الموت المبكر، في حين أن المجموعة مع الثانية الأعلى لديها خطر الموت المبكر بنسبة 9٪.

كان خطر الموت بسبب أمراض القلب بنسبة 13٪ أقلّ للذين يأكل الكثير من الفواكه والخضرواتمقارنة بالأشخاص الذين يأكلون القليل منها، كان الاتجاه قويا بشكل خاص بالنسبة للنساء.

وبالمثل، فإن المجموعتين اللتين تناولتا أعلى كمية من الخضار كان لديهما خطر أقل للوفاة المبكرة بنسبة 7٪ و 8٪، على التوالي. ومع ذلك، على عكس الدراسات الغربية، لم تظهر الفواكه ولا الخضار أي ارتباط بين تناول الطعام وخطر الوفاة المبكرة من السرطان. يُعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة أنه بالمقارنة مع الأوروبيين والأمريكيين، فإن العدوى الفيروسية والبكتيرية هي أكثر أسباب الإصابة بالسرطان شيوعًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)