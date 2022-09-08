البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تحضر جنازة شينزو آبي

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي والتي ستقام في طوكيو يوم 27 سبتمبر/ أيلول.

وقالت السكرتيرة الصحفية لنائبة الرئيس كيرستن ألين في بيان ”إن زيارتها ستحترم إرث رئيس الوزراء آبي وتؤكد على أهمية قيادته في مناصرة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ودفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“.

ستغادر هاريس الولايات المتحدة في 25 سبتمبر/ أيلول، وبعد زيارة اليابان، ستطير إلى سيؤول في 29 سبتمبر/ أيلول وتجري محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

خلال لقائه مع كبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين والكوريين الجنوبيين، تخطط هاريس لمناقشة تعزيز التحالفات بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلاً عن القضايا الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ستزور هاريس اليابان وكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ توليها منصبها في يناير/ كانون الأول من العام الماضي. نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستترأس الوفد الرئاسي إلى الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)