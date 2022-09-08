الاحتفال بالذكرى العاشرة لحديقة فوكوشيما بلندن

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لندن - (جيجي برس) - أقيم يوم الأربعاء احتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح حديقة فوكوشيما في هولاند بارك بلندن.

حضر الحفل تاكاتوشي إيد نائب محافظ فوكوشيما، والسفير الياباني في بريطانيا هاجيمي هاياشي وديفيد ليندساي، عمدة كنسينغتون وتشيلسي وهي منطقة تقع فيها الحديقة في لندن.

تم زرع شتلة من شجرة الكرز وتم التبرع بمقعد للزوار للاحتفال بالذكرى العاشرة.

تم إنشاء حديقة فوكوشيما في هولاند بارك في يوليو/ تموز 2012 بعد أن تعرضت محافظة فوكوشيما للزلزال الكبير والتسونامي في مارس/ آذار 2011. في عام 2017، شكلت حديقة فوكوشيما اتفاقية توأمة للحديقة مع حديقة على الطراز البريطاني في مدينة موتوميا في فوكوشيما، لتصبح رمزًا للصداقة بين اليابان وبريطانيا.

قرأ إيدي خطابًا نيابة عن محافظ فوكوشيما ماساؤ أوتشيبوري خلال الحفل وأعرب عن شكره للحكومة البريطانية لإلغاء قيود استيراد المنتجات الغذائية اليابانية الصنع في يونيو/ حزيران، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في فوكوشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)