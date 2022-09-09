حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس أن حكومته ستجمع حزمة شاملة من الإجراءات الاقتصادية لمحاربة الأسعار المرتفعة الشهر المقبل.

وقال كيشيدا للصحفيين إن الحكومة ستدرس ميزانية تكميلية ثانية للعام المالي 2022 لتمويل الحزمة الاقتصادية.

وتخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات قريبة المدى لمكافحة ارتفاع الأسعار يوم الجمعة.

وقال كيشيدا إن الإجراءات على المدى القريب ستشمل تقديم إعانات بقيمة 50 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل و 600 مليار ين في شكل منح للبلديات.

وقال إن الحكومة ستمدد برنامج الدعم الذي يهدف إلى الحد من أسعار الوقود المرتفعة، والمقرر حاليا أن تنتهي في نهاية الشهر الجاري حتى نهاية العام. وتخطط لتقليل مقدار الدعم على مراحل بحلول نهاية العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)