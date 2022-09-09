ما يقرب من نصف مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لديهم علاقات بكنيسة التوحيد

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طوكيو - (جيجي برس) - قال الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الخميس إن ما يقرب من نصف المشرعين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لديهم نوع من الارتباط بالجماعة الدينية المعروفة سابقًا باسم كنيسة التوحيد.

وقال الحزب إن 179 من مشرعيه البالغ عددهم 379 لهم صلات بالجماعة الدينية أو المنظمات ذات الصلة.

كشف الحزب عن أسماء 121 منهم من بينهم رئيس مجلس السياسات كويتشي هاغيودا، ونائب وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي، ووزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا.

وقال رئيس الوزراء ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كيشيدا فوميئو للصحفيين ”لقد تعاملنا مع النتائج بجدية“.

وقال: ”سنجعل قطع العلاقات مع الجماعات التي تعتبر إشكالية السياسة الأساسية للحزب، حتى لا يثير انعدام ثقة الشعب“. وأضاف: ”سننفذ هذه السياسة بشكل كامل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)