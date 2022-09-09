رئيس وزراء اليابان يدافع عن قراره بإقامة جنازة دولة لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - دافع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عن قراره إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في اجتماعات برلمانية يوم الخميس.

وقال كيشيدا إن القرار كان مناسبا لأن آبي كان رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد.

وفي إشارة إلى انتقاد القرار قال ”أنا أتقبل النقد بتواضع وسأفي بمسؤوليتي أمام الشعب“.

كانت هذه أول فرصة لكيشيدا لتوضيح الجنازة الرسمية المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر/ أيلول في البرلمان. ومن بين المشاركين في الجنازة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وقال ”أثناء الحداد على آبي كأمة، تهدف الجنازة إلى إظهار عزمنا على الدفاع بحزم عن الديمقراطية دون الاستسلام للعنف“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)