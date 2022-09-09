الزهري في اليابان يرتفع لأعلى مستوى للعام الثاني على التوالي

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طوكيو- (جيجي برس) - سجلت حالات الإصابة بمرض الزهري المبلغ عنها في اليابان رقما قياسيا للسنة الثانية على التوالي هذا العام.

بلغ إجمالي الحالات المبلغ عنها هذا العام 8155 حتى يوم الأحد، متجاوزة بالفعل 7983 حالة للعام الماضي بأكمله، وفقًا لإحصاء حكومي أولي كشف عنه مركز مراقبة الأمراض المعدية في العاصمة طوكيو يوم الخميس. حالات مرض الزهري هذا العام في طريقها لتتجاوز 10000 حالة.

وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، يعد مرض الزهري مرضًا معديًا تسببه بكتيريا تسمى اللولبية الشاحبة. كانت الحالات المبلغ عنها في ارتفاع منذ عام 2011. وكان رقم العام الماضي هو الأعلى منذ أن بدأت طريقة المسح الحالية في عام 1999.

ينتقل مرض الزهري بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي، مما يسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي المعمم بعد ظهور كتل في الأعضاء التناسلية. الأعراض الأولية خفيفة بشكل عام، ويمكن أن يعاني المرضى من مضاعفات خطيرة، بما في ذلك في الدماغ والقلب، بعد فترة طويلة من الإصابة إذا تركت أعراضهم دون علاج.

تدعو الجمعية اليابانية للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بمرض الزهري لزيارة المؤسسات الطبية وتوصي الأشخاص باستخدام الواقي الذكري في وقت الجماع لمنع العدوى.

((النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)