قائد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ يزور وحدة لقوات الدفاع الذاتى البرية اليابانية

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كاغوشيما - (جيجي برس) - زار الجنرال تشارلز فلين القائد العام للجيش الأمريكي في المحيط الهادئ يوم الخميس أمامي أوشيما وتفقد وحدة الصواريخ أرض-أرض التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية المنتشرة في الجزيرة في محافظة كاغوشيما ، جنوب غرب اليابان.

قال فلين في مؤتمر صحفي مشترك مع الجنرال يوشيهيد يوشيدا، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن استمرار وجود الولايات المتحدة واليابان سيساعد في ردع السلوك السيئ للدول الأخرى، مشددًا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة واليابان.

من خلال إظهار وحدة البلدين على الجزيرة، وهي قاعدة رئيسية للدفاع عن سلسلة جزر نانسيه في جنوب غرب اليابان، يبدو أن فلين يهدف إلى مراقبة الصين التي تكثف من تواجدها حول تايوان وبحر الصين الشرقي.

تفقد فلين منشآت قوات الدفاع الذاتى البرية فى أمامي أوشيما على متن طائرة هليكوبتر. في معسكر أمامي التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية فى مدينة أمامى بالجزيرة، تلقى شرح حول المعدات الدفاعية بما فى ذلك صواريخ أرض-أرض من النوع 12.

في المؤتمر الصحفي قال يوشيدا إنه قلق بشأن سلوك الصين، مضيفًا أن جزر نانسيه منطقة مهمة للغاية من الناحية الجيوسياسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)