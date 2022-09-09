تسجيل معمر ياباني كأكبر شخص في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده في موسوعة غينيس

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هيوغو - (جيجي برس) - تلقى كينيتشي هوري، مغامر بحري ياباني يبلغ من العمر 84 عامًا، يوم الخميس شهادة رسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعترف به باعتباره أكبر شخص معمرًا في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده.

حصل هوري الذي حقق هذا الإنجاز بواسطة اليخت في يونيو/ حزيران على الشهادة في ميناء لليخوت في نيشينوميا بمحافظة هيوغو غرب اليابان.

وقال هوري الذي أتم 84 عاما يوم الخميس ”أنا سعيد للغاية بتلقي مثل هذه الهدية الرائعة في عيد ميلادي“. وقال مبتسما ”مع هذا (الاعتراف) كحافز، سأبذل قصارى جهدي في المستقبل“.

غادر هوري سان فرانسيسكو في 26 مارس/ آذار. أبحر حوالي 8500 كيلومتر في يخته الذي يبلغ طوله 6 أمتار ووصل إلى قناة كي قبالة هينوميساكي في محافظة واكاياما غرب اليابان في 4 يونيو/ حزيران.

سجل رقماً قياسياً لمسافة ركوب الزوارق في عام 1993 وصنع أسرع عبور للمحيط الهادئ باستخدام قارب يعمل بالطاقة الشمسية في عام 1996، وكلاهما معترف بهما في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)