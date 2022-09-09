اليابان تعتمد خطة مساعدات بقيمة 50000 ين للأسر ذات الدخل المنخفض

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة خطة لتقديم إعانات بقيمة 50 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل في البلاد لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

تعد الخطة جزءًا من حزمة من الإجراءات الإضافية لمعالجة الأسعار المرتفعة، والتي تمت المصادقة عليها في اجتماع فريق العمل الشامل للحكومة بشأن الأسعار والأجور وسبل العيش.

بحلول نهاية هذا الشهر، تأمل الحكومة في اتخاذ قرار بشأن إنفاق الأموال الاحتياطية التي يبلغ مجموعها حوالي 3.5 تريليون ين لتنفيذ الإجراءات الجديدة لمعالجة الأسعار المرتفعة وكذلك خطوات مكافحة جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الذي يترأس فريق العمل في اجتماع اليوم ”حماية حياة الناس والأنشطة الاقتصادية هي إحدى أولويات إدارتي. سنقوم بتنفيذ الإجراءات الإضافية بشكل سريع“.

ستمدد الحكومة برنامج الدعم الذي يهدف إلى الحد من أسعار الوقود المرتفعة، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا الشهر، حتى نهاية العام. حاليًا، تدفع الحكومة ما يصل إلى 35 ينًا للتر الواحد كدعم لتجار الوقود بالجملة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)