علاقة وثيقة ربطت بين الملكة إليزابيث وأباطرة اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أقامت الملكة إليزابيث الثانية الراحلة علاقات وثيقة بين العائلات الملكية البريطانية والإمبراطورية اليابانية التي امتدت لثلاثة أباطرة على مدى فترة حكمها التي امتدت 70 عامًا.

تشكلت الرابطة عندما قادت الملكة الطريق للتغلب على الصعوبات بين الدولتين اللتين كانتا عدوين خلال الحرب العالمية الثانية. تفاعلت الملكة إليزابيث مع الإمبراطور السابق هيروهيتو، الذي أطلق عليه بعد وفاته الإمبراطور شوا، والإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطور الحالي ناروهيتو.

بدعوة من الملكة، كان من المقرر أن يزور الإمبراطور ناروهيتو بريطانيا مع الإمبراطورة ماساكو في عام 2020 في أول رحلة خارجية له منذ تنصيبه في عام 2019.

ومع ذلك، ضاعت فرصة لقاء الملكة لأول مرة منذ عام 2001، بسبب تأجيل الزيارة بسبب جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)