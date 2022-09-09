رئيس وزراء اليابان يعرب عن ”حزنه العميق“ لوفاة الملكة إليزابيث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الجمعة عن ”حزنه العميق“ لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال كيشيدا للصحفيين ”لا يسعني إلا أن أعبر عن حزني العميق، وأقدم تعازيّ القلبية للعائلة المالكة البريطانية، والحكومة والشعب البريطاني“.

وأشاد كيشيدا بالملكة للعب ”دور رئيسي في السلام والازدهار في العالم“ وتقديمها ”مساهمات كبيرة في تعزيز العلاقات بين اليابان وبريطانيا“.

قام مكتب رئيس الوزراء الياباني بإنزال العلم الياباني إلى نصف الصاري تكريما للملكة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)