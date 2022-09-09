اليابان تسجل معدلات قياسية في إساءة معاملة الأطفال في السنة المالية 2021

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن عدد حالات الاعتداء على الأطفال في اليابان في السنة المالية 2021 ارتفع 2615 عن العام السابق ليصل إلى 207659 حالة، مسجلاً رقماً قياسياً للعام الحادي والثلاثين على التوالي.

استمر عدد الحالات التي عولجت من قبل مراكز استشارات الأطفال في جميع أنحاء البلاد في الزيادة منذ أن بدأت الحكومة في أخذ البيانات في السنة المالية 1990.

في العام المنتهي في مارس/ آذار 2022، بلغ عدد حالات الإيذاء النفسي، بما في ذلك حالات العنف الأسري الممارس على آخرين 124،722 حالة، بزيادة 3،388 حالة.

بلغت حالات الإساءات النفسية حالات حوالي 60٪ من حوالي 30٪ قبل 10 سنوات.

وانخفض عدد حالات الاعتداء الجسدي بنسبة 797 حالة ليصل إلى 49238 حالة، مسجلاً أول انخفاض على أساس سنوي منذ 15 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)