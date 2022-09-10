امرأة أوكرانية تقاضي شركة يابانية بسبب تعرضها للمضايقات والتسلط

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) - رفعت امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 27 عامًا دعوى تعويض ضد شركة يابانية أمام محكمة محافظة نارا يوم الجمعة، مدعية أنها وقعت في حالة اكتئاب بسبب مضايقات من قبل رئيسها الذكر عندما عملت في الشركة.

طالبت المرأة الأوكرانية شركة Akagi Helicopter Co، وهي شركة شحن جوي مقرها في حي كوتو بطوكيو، بدفع نحو 5.5 مليون ين.

وفقًا لشكواها ومصادر أخرى، بدأ الرئيس في إلقاء ملاحظات مسيئة تجاه المرأة، التي كانت عاملة متعاقدة في مكتب الشركة في مدينة نارا بغرب اليابان، بشكل يومي في حوالي يناير/ كانون الثاني 2020. ووصفها بأنها ”جاسوسة مرسلة من شركة روسية“ و”كلب ضال“.

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط من هذا العام ، قالت المرأة لرئيسها إنها ترغب في تجنب العمل المتعلق بالمعاملات مع روسيا.

رداً على ذلك، أرسل الرئيس رسالة بريد إلكتروني إلى عاملين آخرين في الشركة في أبريل/ نيسان، ينتقدها باعتبارها ”شخصًا صعب الإرضاء في العمل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)