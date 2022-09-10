حكم بدفع جامعة طوكيو الطبية 18 مليون ين على خلفية التلاعب في نتائج اختبارات القبول

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طوكيو- (جيجي برس) - أمرت محكمة منطقة طوكيو يوم الجمعة جامعة طوكيو الطبية بدفع ما مجموعه 18.3 مليون ين كتعويض للنساء المتضررات من تزوير نتائج الجامعة في امتحانات القبول السابقة.

وأمر القاضي كيوكو هيراكي الذي يترأس الجلسة بتسديد المدفوعات إلى 27 من 28 من المدعين، وجميعهن نساء خضعن لامتحانات القبول بالجامعة في الماضي، وطالبن بتعويض قدره 152 مليون ين.

أقر هيراكي بأن الجامعة أجرت تعديلات على درجات امتحانات القبول في الأقسام الطبية من السنة المالية 2006 إلى السنة المالية 2018، مما أدى إلى زيادة الدرجات لبعض المتقدمين الذكور من أجل اختيار المتقدمين على أساس الجنس والعمر.

وقال القاضي إن الجامعة ”تعامل المرأة بشكل غير عادل على أساس جنسها الذي لا يمكن تغييره، وهذا يتعارض مع روح القانون الأساسي للتعليم والدستور الياباني“.

وقال هيراكي إن قيام المتقدمات بإجراء امتحانات القبول دون إخطارهن بوجود تعديلات في النتيجة ”ينتهك حرية المتقدمين في اتخاذ قرارات إرادية بشأن الجامعات والكليات التي ستخضع لامتحانات القبول بها ويشكل عملاً غير قانوني“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)