نسبة الأمهات العاملات تصل إلى 75.9٪ في اليابان عام 2021

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الجمعة أن نسبة الأمهات العاملات في اليابان سجلت رقما قياسيا بلغ 75.9٪ في عام 2021.

وقال مسؤول في الوزارة إن الزيادة جاءت مع زيادة عدد دور الحضانة وأصبح من السهل على العمال الذكور الحصول على إجازة لرعاية الأطفال. وتجاوزت النسبة 70٪ لأول مرة في 2017 واستمرت في الارتفاع.

كما ارتفعت نسبة الموظفين المنتظمين في الأمهات العاملات اللائي لديهن أطفال، حيث بلغت 29.6٪ في عام 2021.

في غضون ذلك، شهدت نسبة الأسر التي لديها أطفال انخفاضًا، حيث شكلت 20.7٪ من جميع الأسر في البلاد العام الماضي.

كما وجد الاستطلاع أن الأسر ذات العائل الواحد تمثل 29.5٪ من الإجمالي. بلغ العدد الإجمالي للأسر المعيشية التي تضم أفرادًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وتلك التي تتكون من كبار السن والأشخاص غير المتزوجين دون سن 18 عامًا، رقمًا قياسيًا بلغ 15.062.000 نسمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)