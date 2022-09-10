إصابات كورونا التراكمية تتجاوز 20 مليون حالة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان 20 مليونًا يوم الجمعة، بعد أقل من شهرين فقط من تجاوزه 10 ملايين في 14 يوليو/ تموز وسط الموجة السابعة من الإصابات في البلاد.

يوم الجمعة، تم تأكيد 99491 حالة جديدة في جميع أنحاء البلاد، بانخفاض بنحو 29000 حالة عن الأسبوع السابق.

انخفض عدد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حادة بمقدار 10 حالات من يوم الخميس إلى 461 حالة. بلغ إجمالي عدد الوفيات الجديدة 211 حالة.

وقالت حكومة العاصمة إن طوكيو سجلت 9240 حالة إصابة جديدة بكورونا، بانخفاض حوالي 3100 حالة عن الأسبوع السابق. انخفض متوسط الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام بنسبة 27.1٪ ليصل إلى 10346.6 حالة.

في العاصمة اليابانية، تم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا. كان هناك 32 مريضا يعانون من أعراض حادة وفقا لمعايير طوكيو، بزيادة حالة واحدة عن يوم الخميس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)