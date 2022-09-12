زيادة التعارف والزواج عبر الإنترنت في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - من بين الأزواج الذين تزوجوا في اليابان بين يوليو/ تموز 2018 ويونيو/ حزيران 2021، التقى 13.6٪ عبر الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات أخرى، وفقًا لمسح حديث أجراه المعهد الوطني للسكان وبحوث الضمان الاجتماعي.

وبلغت نسبة هؤلاء الأزواج 6.0٪ فقط لمن تزوجوا بين يوليو/ تموز 2015 ويونيو/ حزيران 2018.

وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة الأزواج الذين التقوا من خلال مكان العمل 28.2٪ لأولئك الذين تزوجوا في فترة السنوات الثلاث السابقة و 21.4٪ لأولئك الذين تزوجوا في الفترة اللاحقة.

يُعتقد أن النتائج تُعزى جزئيًا إلى جائحة كورونا، حيث قضى الناس وقتًا أطول في المنزل، بما في ذلك العمل من المنزل.

تم إجراء الاستطلاع في يونيو/ حزيران 2021، يغطي الأزواج الذين لديهم زوجات أصغر من 55 عامًا وأشخاصًا غير متزوجين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر وتحت 55. جاءت الاستجابات الصالحة من 6834 شخص، أو 73٪، من الأزواج و 7826 شخص، أو 56٪ من العزاب.

(النص الأصبلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)