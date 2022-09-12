تسجل اليابان ما يقرب من 700 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت اليابان 696072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بانخفاض 231.507 حالة عن الأسبوع السابق.

بلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد، بما في ذلك الحالات بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، 20174557 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من الحالات الأسبوعية بـ 67968 حالة، تليها أوساكا بـ 54.036 حالة، أيتشي بـ 47499 حالة، كاناغاوا بـ 36710 حالة، وسايتاما بـ 34946 حالة.

ارتفع إجمالي عدد وفيات كورونا في اليابان بمقدار 1563 حالة ليصل إلى 42675 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)