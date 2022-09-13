اليابان تعتمد لقاحات محسّنة لفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعطت وزارة الصحة اليابانية موافقتها يوم الاثنين على لقاحات محسنة للاستخدام ضد متحور أوميكرون.

من المتوقع أن تبدأ الحكومة في إدارة اللقاحات المحسنة، التي طورتها شركة فايزر وموديرنا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

سيتم استخدام اللقاحات المحسّنة أولاً كبديل للإصدارات التقليدية في الجرعة الرابعة لكبار السن وغيرهم، ومن المتوقع أن يصل مجموعها إلى حوالي 15 مليون جرعة.

اعتبارًا من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، سيتم توسيع التغطية لتشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر والذين أكملوا الحصول على الجرعة الثانية.

أظهرت التجارب السريرية في الخارج أن الجرعة الرابعة باستخدام لقاح فايزر المحسّن أنتجت 1.56 مرة من الأجسام المضادة المعادلة أكثر من اللقاح التقليدي وأن لقاح موديرنا المحسن 1.75 مرة أكثر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)