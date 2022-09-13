محكمة طوكيو ترفض التماسًا لمنع إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - رفضت محكمة طوكيو الجزئية التماسا ضد إقامة جنازة رسمية في 27 سبتمبر/ أيلول لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي دون عقد جلسة استماع.

في الالتماس الذي قاده أكاديميون، رفع 576 مواطنًا دعوى قضائية ضد الحكومة من أجل منع إقامة الجنازة، بدعوى أن مثل هذا الحدث ينتهك الدستور.

في حكم صدر يوم الجمعة، أعلن القاضي يوكيتو أوكادا رئيس المحكمة، أنه لا يوجد قانون يسمح بوقف تنفيذ ميزانية الدولة من خلال التماس، حسبما قال فريق من محامي المدعين يوم الاثنين.

كما رفض أوكادا ادعاء المدعين بأن قرار الحكومة بعقد الجنازة سيؤدي إلى وضع يكون فيه الشعب ملزمًا بالحزن على وفاة آبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)