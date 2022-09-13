الشرطة اليابانية تقوم بمسح أمني لمطار هانيدا قبل جنازة رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي

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طوكيو - (جيجي برس) - أجرت شرطة العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء دورية مشتركة في مطار رئيسي في العاصمة اليابانية مع مسؤولي المطار وآخرين قبل الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الأمني ​​بين القطاعين العام والخاص في مطار طوكيو الدولي في هانيدا، والذي سيستخدمه العديد من الشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور اليابان لحضور الجنازة.

وشارك في الدورية المشتركة حوالي 60 شخصًا، من بينهم ضباط من شرطة طوكيو المتمركزون في المطار وموظفو الشركة الأمنية. قامت كلاب الأمن بتفتيش الخزائن وصناديق القمامة وأماكن أخرى بحثًا عن أشياء مشبوهة، وتم توزيع منشورات تدعو الأشخاص إلى إبلاغ السلطات إذا لاحظوا وجود أشخاص مشبوهين أو شيئًا مختلفًا عن المعتاد.

وقال المسؤول الأمني ​​في شرطة العاصمة يوسوكي تاكاياما ، ”إن شرطة العاصمة ستبذل قصارى جهدها لحراسة المطار بينما تتلقى التعاون من الأطراف ذات الصلة“.

ستقام الجنازة الرسمية لآبي، الذي أغتيل في يوليو/ تموز، في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو بحي تشيودا في 27 سبتمبر/ أيلول. ومن المتوقع أن يحضر الجنازة حوالي 6000 شخص، بمن فيهم كبار الشخصيات داخل وخارج البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)