مقابلة: اليابان تفكر بشكل شامل في إعادة فتح سفارتها في أوكرانيا

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رزيسزو، بولندا - (جيجي برس) - قال السفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا في مقابلة مع جيجي برس إن اليابان تدرس موعد إعادة فتح سفارتها في أوكرانيا بطريقة ”شاملة“

جرت المقابلة يوم الاثنين، بعد أن أنهى ماتسودا إقامته التي استمرت أسبوعين اعتبارًا من أواخر أغسطس/ آب في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين أثناء تقييم الوضع هناك، بهدف إعادة فتح السفارة اليابانية.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أغلقت اليابان سفارتها في كييف في مارس/ آذار. يعمل موظفو السفارة الآن في رزيسزو في بولندا المجاورة.

من بين مجموعة الدول السبع، اليابان هي الدولة الوحيدة التي لا تزال سفارتها في أوكرانيا مغلقة.

وقال السفير، خلال إقامته الأخيرة في كييف، إن الجانب الأوكراني يأمل في الحصول على دعم من اليابان حيث أن الاستعداد لفصل الشتاء القادم هو التحدي الأكبر هناك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)