خطط تدريبات على الكوارث للسكان في اليابان مع حيواناتهم الأليفة

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طوكيو - (جيجي برس) - ستجري وزارة البيئة اليابانية تدريبات على الكوارث لممارسة إجلاء السكان مع حيواناتهم الأليفة في حالة وقوع كوارث طبيعية.

ستكون التدريبات، المقرر إجراؤها في حوالي ثلاثة مواقع بحلول نهاية السنة المالية الحالية حتى مارس/ آذار 2023، جزءًا من دعم الوزارة للحكومات المحلية التي تعمل على تسهيل عملية الإخلاء بالحيوانات الأليفة.

أثناء التدريبات، سيقدم خبراء في الحد من الكوارث والحيوانات الأليفة نصائح حول كيفية حل المشكلات الناشئة عن قبول الحيوانات الأليفة في ملاجئ الإخلاء.

وقالت المصادر إن الوزارة تأمل أيضا في تعزيز التعاون بين أقسام الحكومة المحلية المسؤولة عن الحد من الكوارث ورعاية الحيوان.

ستستند التدريبات، التي من المتوقع أن تستمر كل منها نصف يوم، إلى سيناريو يتم فيه إنشاء أقفاص للحيوانات في موقع إيواء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)