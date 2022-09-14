كيفية جعل الرضيع ينام ليلًا: انتظر 8 دقائق قبل وضع الطفل في سريره

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طوكيو - (جيجي برس) - وجد فريق بحث دولي يضم أعضاء من بينهم باحثون يابانيون، أن الانتظار لمدة خمس إلى ثماني دقائق بعد أن يبدأ الطفل في النعاس أثناء حمله وهز ذراعيه هو مفتاح النجاح في وضع الطفل في سريره دون إيقاظه.

ستكون الدراسة نصيحة رائعة للآباء الذين يمكنهم وضع أطفالهم للنوم بين ذراعيهم ولكنهم يكافحون لمنعهم من الاستيقاظ والبدء في النحيب عندما يرقدون بمفردهم.

ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية Current Biology يوم الأربعاء.

أجرى كومي كورودا الباحث في مركز ريكين الياباني لعلوم الدماغ، وأعضاء آخرون في الفريق الدراسة التي شملت 21 طفلاً بعمر سبعة أشهر أو أقل وأمهاتهم، ودراسة تفاصيل كيفية نوم الأطفال، بما في ذلك التغيرات في معدل ضربات القلب.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال يستيقظون ليس لأنهم يشعرون أن ظهورهم تلامس سرير الأطفال ولكن لأنهم يشعرون أنهم لم يعودوا على اتصال بأجساد أمهاتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)