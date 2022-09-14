اليابان تبدأ في استخدام لقاحات كورونا المحسّنة الأسبوع المقبل

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طوكيو - (جيجي برس) - قررت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء استخدام لقاحات محسنة لفيروس كورونا الجديد تستهدف متحور أوميكرون اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وسيتم تقديم لقاحات كورونا المحسنة في البداية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر للحصول على الجرهة الرابعة. في أكتوبر/تشرين الأول وما بعده، سيتم توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاحات ليشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر والذين تم إعطاؤهم جرعتين على الأقل.

ستطلب الوزارة من البلديات الانتهاء من حملة التطعيم لجميع الأشخاص الذين يأملون في الحصول عليها بحلول نهاية هذا العام. تم تحديد استخدام اللقاحات كبرنامج تلقيح طارئ، يتم بموجبه تغطية تكاليف التطعيم بالكامل من الأموال العامة.

بالنسبة لأولئك الذين يتم تلقيحهم بالنسخ المحسنة، يجب أن تكون قد مرت خمسة أشهر على الأقل منذ الجرعة الأخيرة. لكن الوزارة تدرس تقصير الفترة في وقت مبكر من أواخر أكتوبر/ أكتوبر بالنظر إلى أن الحد الأدنى للفترة الزمنية محدد بشهرين إلى ثلاثة أشهر في أوروبا والولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)