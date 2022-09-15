اليابان تمنح الأوكرانيين نفقات المعيشة لمدة 6 أشهر أخرى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وكالة خدمات الهجرة اليابانية يوم الأربعاء إنها ستمدد برنامجا لمدة ستة أشهر لتوفير مخصصات المعيشة للأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي لبلادهم.

كان من المقرر أن ينتهي البرنامج في الأصل بعد حوالي ستة أشهر من انتقال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مرافق إيواء مؤقتة. لكن الوكالة قررت مواصلة تقديم الدعم لأن الوضع في الدولة الواقعة في شرق أوروبا لا يزال متقلبًا.

ووفقًا للوكالة، فقد وصل ما مجموعه 1878 أوكرانيًا إلى اليابان في الفترة بين 2 مارس/ آذار، عندما أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو سياسة إدارته بقبول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الأوكرانيين.

وحتى يوم الاثنين كان 1798 منهم يقيمون في البلاد، من بينهم 104 شخصًا يقيمون في منشآت مؤقتة.

يتم تقديم بدلات المعيشة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم ممن ليس لديهم أقارب أو معارف في اليابان. وقد تم توفيرها حتى الآن لـ 224 من هؤلاء الأشخاص.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)