الائتلاف الحاكم في اليابان متردد بشأن التعامل مع الجماعات الدينية المعادية للمجتمع

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - الائتلاف الحاكم في اليابان متردد في مناقشة سن قانون جديد لتنظيم الجماعات الدينية المعادية للمجتمع.

ودعا بعض المشرعين المعارضين إلى مثل هذا التشريع وسط انتقادات عامة بشأن القضايا المحيطة بالجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

ويتوخى الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، الذي اعتبر الجماعة البوذية سوكا غاكاي الداعم الرئيسي لها، حذرًا بشكل خاص بشأن الاقتراح.

وقال ناتسو ياماغوتشي زعيم حزب كوميتو للصحفيين يوم الأربعاء ”نحتاج إلى التفكير فيما إذا كان مثل هذا القانون سيكون فعالا“.

واقترح أن القضايا المتعلقة بالجماعات الدينية المعادية للمجتمع ينبغي التعامل معها بالقوانين الحالية مثل قانون عقد المستهلك. ”النقاش يدور حول المجموعات ذات القضايا الاجتماعية، وليس فقط القضايا الدينية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)