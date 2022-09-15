【فيديو】افتتاح معرض طوكيو لألعاب الفيديو 2022

أخبار اليابان



تشيبا - (جيجي برس) - انطلق معرض طوكيو للألعاب 2022 يوم الخميس، والذي يضم الواقع الافتراضي وسط الانتشار المتوقع لمنصة ”ميتافيرس“ على الإنترنت.

يُقام معرض الألعاب وهو أحد أكبر المعارض في العالم مع السماح بدخول الزوالا لأول مرة منذ عام 2019، قبل جائحة كورون. الحدث، الذي يقام في مركز المؤتمرات ماكوهاري ميسي في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، من المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد.

تعرض شركة سيغا لعبة جديدة تتميز بشخصيتها الشهيرة القنفذ سونيك، تعرض شركة سكوير إنكس وغيرها من صانعي برامج الألعاب الرئيسيين ألعال جديدة. تتيح منصة ميتا، والتي تبذل جهدًا في تطوير الميتافيرس، للزائرين الاستمتاع بأداة VR من نوع ”Meta Quest 2“.

يُسمح للأشخاص أيضًا بزيارة أكشاك الشركات المشاركة في المعرض.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)