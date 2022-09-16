طوكيو تخفض مستوى التحذير من فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - خفضت حكومة العاصمة اليابانية يوم الخميس حالة التأهب والتحذير من فيروس كورونا في العاصمة اليابانية بمقدار درجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى على مقياس من أربع مستويات.

استند الخفض إلى تحليل أجراه خبراء. هذه هي المرة الأولى منذ أوائل يوليو/ تموز التي يكون فيها تحذير كورونا في ثاني أعلى مستوى في طوكيو.

بالنظر إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة، تعتقد حكومة العاصمة أن الإصابات ليست في ارتفاع.

كما خفضت حكومة طوكيو حالة التأهب للاستعداد الطبي بدرجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى، وهي المرة الأولى التي يقف فيها التحذير عند هذا المستوى منذ منتصف يوليو/ تموز.

وحتى يوم الأربعاء، بلغ متوسط الإصابات الجديدة في العاصمة سبعة أيام 8770.1 حالة. بلغ عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفى 2661 حالة، أي حوالي 60٪ من مستوى الذروة في الموجة السابعة من الإصابات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)