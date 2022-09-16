طرح آيفون 14 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - عرضت بعض طرازات أحدث سلسلة هواتف آيفون 14 للهواتف الذكية التابعة لشركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا على الرفوف في اليابان يوم الجمعة.

تبدأ أسعار سلسلة آيفون 14، التي تتميز بوظائف الكاميرا المحسنة ووقت أطول للبطارية، من 119800 ين، أي أعلى بنحو 20000 ين من الأسعار الأولية لسلسلة آيفون 13 السابقة، مما يعكس ارتفاع التكاليف الناجمة عن الضعف السريع للين الياباني.

المنتجات التي تم طرحها للبيع يوم الجمعة هي طراز آيفون 14 القياسي وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.

تقدم شركة NTT Docomo وغيرها من شركات الهاتف المحمول اليابانية الكبرى خططًا مثل تلك التي تسمح بالدفع على أقساط شهرية وتقليل التكاليف للمشتركين الذين يتحولون من شركة لأخرى.

هناك طراز بسعة تخزين لا تقل عن 128 جيجابايت معروض للبيع بسعر يتراوح بين 130 ألف ين وأقل من 150 ألف ين. ولكن يمكن للناس الحصول عليها مقابل 40 ألف ين إلى أقل من 60 ألف ين إذا استوفوا شروطًا معينة، مثل إعادة هواتفهم بعد فترة معينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)