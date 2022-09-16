اليابان ستعاني نقصًا حادًا في الكوادر الطبية يصل إلى مليون شخص بحلول 2040

أخبار اليابان

طوكيو ، 16 سبتمبر (جيجي برس) - من المتوقع أن تواجه اليابان نقصًا حادًا في 960 ألف عامل في الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية في عام 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد السكان المسنين في البلاد ذروته، حسبما أفاد تقرير سنوي لوزارة الصحة اليابانية.

في حين أنه من المتوقع أن يكون 10.7 مليون عامل ضروريًا في عام 2040، فإن 9.74 مليون فقط سيكونون متاحين ذ، وفقًا لتقرير عام 2022 حول الصحة والعمل والرفاهية، الذي ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

زاد عدد العاملين في قطاعي الطب والرعاية الاجتماعية بفضل تدابير مثل رفع حد التسجيل مؤقتًا في كليات الطب وزيادة أطقم التمريض.

في عام 2021، كان 8.91 مليون شخص، أو حوالي واحد من كل ثمانية عمال في اليابان، يعملون في الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

انخفض متوسط ​​معدل الدوران بين العاملين في رعاية المسنين إلى أقل من متوسط ​​قطاعي الطب والرعاية الاجتماعية بالكامل لأول مرة في عام 2019، مما يعكس تحسن ظروف العمل لموظفي رعاية المسنين ودور الحضانة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)