”كوكب المعمرين“..أكثر من 90 ألف ياباني فوق سن الـ 100 عام لأول مرة

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) - قالت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الجمعة إن عدد المعمرين في اليابان بلغ 90526 حتى يوم الخميس، متجاوزًا 90 ألفًا للمرة الأولى على الإطلاق.

وقالت الوزارة قبل يوم احترام كبار السن يوم الاثنين إن الرقم الذي يستند إلى بيانات سجل المقيمين الأساسية ارتفع بمقدار 4016 شخصا عن العام السابق مسجلا رقما قياسيا في 52 عاما على التوالي.

بلغ عدد المعمرات الإناث 80161 سيدة، أي ما يعادل 88.6٪ من الإجمالي.

كان لدى اليابان 153 من المعمرين فقط في عام 1963، عندما بدأت الإحصائيات. وتجاوز العدد 1000 شخص في 1981 و 10000 شخصًا في 1998 و 50000 شخصًا في 2012.

وقال مسؤول في الوزارة إن ”كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 100 سنة أو أكثر يتزايدون بفضل تحسن الرعاية الطبية ورعاية المسنين، لكن وتيرة النمو تتباطأ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)