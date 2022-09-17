حكم بدفع الحكومة اليابانية تعويضات عن وفاة كاميروني في أحد مراكز الهجرة

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إيباراكي - (جيجي برس) - أمرت محكمة محلية يابانية الحكومة يوم الجمعة بدفع 1.65 مليون ين كتعويض عن وفاة رجل كاميروني في عام 2014، كان يبلغ من العمر 43 عامًا، محتجزًا في مركز للهجرة في إيباراكي، المحافظة القريبة من طوكيو.

في دعوى مرفوعة أمام محكمة ميتو الجزئية، طالبت أسرة الرجل الكاميروني المفجوع الحكومة بدفع 10 ملايين ين، مدعية أنه توفي نتيجة فشل مركز الهجرة في توفير الرعاية الطبية المناسبة له.

قال ماساهيكو آبي، رئيس المحكمة في المحكمة، إن موظفي مركز الهجرة أهملوا واجب الرعاية حيث كان عليهم أن يطلبوا نقل الرجل على وجه السرعة إلى المستشفى.

قال آبي في الليلة التي سبقت وفاته، ظل الرجل يقول بألم إنه يحتضر. وقال القاضي ”كان ينبغي نقل الرجل إلى المستشفى لأنه ربما كان يواجه حالة تهدد حياته“.

وزعمت الأسرة الثكلى أن تعامل موظفي مركز الهجرة غير اللائق مع الرجل أدى إلى وفاته. ورفض القاضي إيجاد علاقة سببية بين طرق معاملة الرجل ووفاته، قائلاً إن حالته الصحية كانت بالفعل سيئة للغاية. ومع ذلك، قال القاضي إنه إذا نُقل الرجل إلى المستشفى، فربما عاش لفترة أطول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)