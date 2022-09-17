ارتفاع التكاليف الطبية لليابان في السنة المالية 2021 لتصل إلى 44.2 تريليون ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ارتفعت التكاليف الطبية في اليابان في السنة المالية 2021 بنسبة 4.6٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 44.2 تريليون ين، بسبب تضخم النفقات المتعلقة بفيروس كورونا بالإضافة إلى شيخوخة السكان واستخدام الأدوية والتقنيات المتطورة باهظة الثمن، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليابانية.

كان معدل النمو هو الأكثر حدة أيضًا، مما يعكس انخفاضًا في السنة المالية 2020 بعد أن امتنع كثير من الناس عن الذهاب إلى الطبيب خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

تشمل التكاليف المدفوعات من نظام التأمين الصحي العام، وأموال دافعي الضرائب والتكاليف التي يتحملها المرضى من جيبهم الخاص، باستثناء التكاليف التي يدفعها المرضى بالكامل وتلك التي يغطيها نظام تعويض العمال.

يمثل الإجمالي الأولي الذي أظهرته الوزارة حوالي 98٪ من إجمالي النفقات الطبية في البلاد في العام الذي انتهى في مارس/ آذار.

على وجه التحديد، نمت النفقات 2.8٪ إلى 17.6 تريليون ين لعلاج المرضى الداخليين و 7.5٪ إلى 15.3 تريليون ين لعلاج المرضى الخارجيين وفي المنازل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)