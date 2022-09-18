كيشيدا تتعهد بتسريع إعادة إعمار فوكوشيما

أخبار اليابان

فوكوشيما - (جيجي برس) - جدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم السبت تعهده بإعادة إعمار محافظة فوكوشيما بسرعة أثناء زيارته للمحافظة المنكوبة في شمال شرق اليابان للمرة السابعة منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين العام الماضي.

قال كيشيدا للصحفيين خلال زيارة إلى حقل اختبار روبوت فوكوشيما، الذي تم إنشاؤه في مدينة ميناميسوما في فوكوشيما ”سننشر نتائج البحث والتطوير والتصنيع وتنمية الموارد البشرية لتسريع إعادة البناء الإبداعي في فوكوشيما“. لابتكار الصناعة والبحث المتقدم.

تعرضت فوكوشيما والمحافظات المحيطة بها لضربة شديدة جراء الزلزال الهائل وأمواج المد العاتية (تسونامي) في مارس/ آذار 2011 ، بالإضافة إلى الانهيارات التي أعقبت ذلك في محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة تبيكو.

جرب رئيس الوزراء يده في السيطرة على إنسان آلي أفاتار يتحرك بالتزامن مع جسده، وركب في قمرة القيادة في سيارة طائرة.

وفي وقت لاحق، تبادل الآراء مع قادة الأعمال المحليين حول تدابير المساعدة للشركات الناشئة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)