إمبراطور إمبراطورة اليابان يغادران إلى بريطانيا

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طوكيو - (جيجي برس) - غادر الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا صباح السبت لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، وهي أول رحلة لهما إلى الخارج منذ تولي الإمبراطور العرش في عام 2019.

غادرت طائرة حكومية تقل الزوجين من مطار طوكيو الدولي في هانيدا. وسيعودون إلى اليابان بعد ظهر الثلاثاء.

قبل مغادرتهما، استقبل الإمبراطور والإمبراطورة بابتسامات ولي العهد الأمير أكيشينو، والأميرة كيكو ورئيس مجلس الشيوخ هيديهيسا أوتسوجي، وياسوهيكو نيشيمورا من وكالة القصر الإمبراطوري الذين كانوا في المطار لتوديع الزوجين الإمبراطوريين.

وفقًا لوكالة الإمبراطور المنزلية، سيصل الإمبراطور والإمبراطورة إلى مطار لندل ستانستد في إحدى ضواحي لندن بعد ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي وسيقيمان في فندق كلاريدج في لندن.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)