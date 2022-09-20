علاقات وطيدة جمعت إمبراطور اليابان والملكة إليزابيث منذ ما يقرب من 50 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس) - كان للإمبراطور الياباني ناروهيتو علاقات وثيقة مع الملكة إليزابيث الثانية الراحلة لما يقرب من نصف قرن، بما في ذلك عندما درس في بريطانيا في الثمانينيات.

بعد أن اعتلى الإمبراطور العرش في مايو/ أيار 2019، دعته الملكة البريطانية وزوجته الإمبراطورة ماساكو لزيارة بلادها. ومع ذلك، لم تتم الزيارة بسبب جائحة كورونا، وتوفيت الملكة منذ حوالي 10 أيام في 8 سبتمبر/ أيلول.

وفي رسالة صدرت في اليوم التالي، أعرب الإمبراطور عن حزنه العميق وخالص تعازيه لوفاة الملكة.

في مايو/ ايار 1975 التقى الإمبراطور ناروهيتو مع الملكة البريطانية، التي تولت العرش في عام 1952 لأول مرة. رحب الإمبراطور ووالديه، الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو، بالملكة في مقر إقامتهما في ذلك الوقت، قصر توغو وسط طوكيو. كانت هذه الزيارة الوحيدة للملكة إلى اليابان خلال حياتها.

درس الإمبراطور ناروهيتو في جامعة أكسفورد في كلية ميرتون البريطانية لمدة عامين تقريبًا من عام 1983. في مذكراته، ”التايمز وأنا: مذكرات لعامين في أكسفورد“، كتب الإمبراطور عن ذكرياته عن الملكة إليزابيث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)